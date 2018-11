Bvc Sea Sanremo, l’Under 20 vince sul parquet della Fortitudo Savona

Sanremo. Bella vittoria esterna del Bvc Sea Under 20 sul parquet della Fortitudo Savona.

Il coach Deda: “Complimenti a tutti i ragazzi, con menzione speciale a Riceputi, infortunato da inizio stagione, sulla via del recupero, che ha voluto essere in panchina per incoraggiare i compagni. Un esempio da seguire per crescere”.

Campionato Under 20

Fortitudo Savona – Bvc Sea Sanremo 52-66 (16-18, 10-18, 12-13, 14-17)

Fortitudo Savona: Gastaldi 40, Rapetto 2, Russo 4, Fichera 4, Mazzieri 2, Malsiaj, Polti, Cerminara, Piombo. Coach: Sandro Morando.

Bvc Sea Sanremo: Fiore 19, Di Bernardo 15, Arturo 12, Riceputi, Genovese 12, Dini 2, Markishiq 2, Gandolfi 4. Coach: Alessandro Deda.