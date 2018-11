Taggia. Con la 2ª prova di Milano, disputata sabato 10 novembre, si è conclusa la qualificazione dei campionati nazionali di squadra allievi e junior/senior di trampolino elastico zona tecnica 1. La circolare federale che designerà le squadre ammesse alla finale nazionale del 1 e 2 dicembre a Fano non dovrebbe riservare sorprese e confermare

le tre squadre della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori tutte ammesse alla fase finale, con buone possibilità di ben

figurare.

La seconda, ospitata dal Centro Federale di Milano con l’ottima organizzazione della Milano 2000, ha visto la

partecipazione di ben 18 squadre di allievi provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e

per la Liguria la Riviera unica Società in regione, che pratica questa Sezione Olimpica della FederGinnastica. L’altra zona tecnica ha tutte le rimanenti regioni, e le prime dieci classificate delle due zone tecniche si contenderanno il titolo nazionale nelle due fasce di età.

Nella gara allievi primi due gradini del podio occupati, come spesso accade, dalla Milano 2000, società

superblasonata che ha un livello tecnico elevato, (è un pò la Juventus del trampolino) La Riviera si conferma al

terzo posto con i ginnasti Alice Eremita, Thomas Soscara e Alice Pegoraro, con esercizi con un buon livello di

difficoltà, e con Thomas che ha eseguito, per la prima volta in gara, un doppio salto giro raccolto con abilità e

determinazione. L’altra squadra delle ‘piccole’con Ottavia Corrent, Emma Ortu e Alessia Saccoccia, si è

classificata al decimo posto, con alcune imprecisioni nell’esecuzione dei salti che non gli hanno permesso di

bissare il terzo posto della prima prova di Torino,‘sostituite’ sul podio dai compagni di squadra.

Per la categoria junior/senior, 4° posto ‘amaro’ per Giulia Bellone e Francesco Bianchi, dopo la solita Milano

2000, Ginnastica Sampietrina e con la Gymnica Vicentina sul terzo gradino del podio con 154,135 e la Riviera con

153,990 e un 0,60 di penalità data dal Presidente di giuria che ha creato qualche perplessità. Lo staff tecnico

societario, con Stefano Crastolla responsabile della sezione, i tecnici Daniela Breggion, Alice Frascarelli e Giulia

Bellone (nella doppia veste di Istruttore ed atleta) ha avuto la conferma di poter contare su un buon gruppo di

ginnasti, anche se il ‘lavoro’ in queste settimane non mancherà per ‘pulire’gli esercizi nell’esecuzione ed

aggiungere valori di difficoltà nell’esercizio libero.

Nell’insieme la stagione è iniziata nel migliore dei modi, i risultati ci sono, e nella palestra del Polo Sportivo del

Mercato dei Fiori, stanno arrivando le ‘nuove leve’ che con entusiasmo si stanno avvicinando a questa divertente

e spettacolare disciplina potendo allenarsi sui due trampolini olimpici e le numerose attrezzature necessarie per

impostare l’acrobatica e poter svolgere una buona ed intensa preparazione fisica indispensabile per avere

risultati eccellenti.