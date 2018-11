Sanremo. Per il settore femminile della NLP è stato un weekend con tante luci e pochissime ombre quello trascorso: copertina sicuramente per la Serie D, con le ragazze di Michela Valenzise che hanno replicato l’ottimo esordio vittorioso di Diano Marina con la vittoria casalinga di domenica nel derby con il Bordivolley; un 3-1 (25/13, 21/25, 25/13, 25/19) maturato al termine di una partita a senso unico in cui le matuziane oltre al gioco hanno fatto sicuramente valere l’esperienza.

Alle ragazze allenate da Ciancarelli, per la maggior parte esordienti in un campionato regionale, va comunque riconosciuto il merito di aver ben approfittato del passaggio a vuoto delle padrone di casa nel corso del secondo set. Grazie a questa vittoria la NLP primeggia nella classifica del girone A, a punteggio pieno dopo due giornate insieme al Celle Varazze Volley, ma tutti i risultati fino ad ora fanno comunque presagire un campionato abbastanza equilibrato e combattuto. Il prossimo impegno per le biancazzurre sarà sabato prossimo, in trasferta a Voltri con la Kia Autoaurelia che dopo le prime due giornate ha il conto vittorie/sconfitte in pareggio.

Se per quanto riguarda il campionato di Prima Divisione femminile l’esordio della NLP El Billi non è stato dei migliori, con una sconfitta in trasferta dell’Ap Design Alassio Laigueglia per 3-1 (25/13, 19/25, 25/16, 25/17), molto bene le più giovani under 14 della NLP Cascoshop: nell’altro derby di domenica con il Bordivolley hanno vinto molto bene per 3-0 (25/17, 25/20, 25/17) ripetendo punteggio e bella prestazione casalinga dell’esordio nel campionato di categoria con la Maurina Volley.

Dopo tutti questi buoni risultati ieri sera al Mercato dei Fiori sono arrivati anche i “fuochi d’artificio”: in una partita valida per la terza giornata del campionato territoriale under 18 femminile la NLP El Billi guidata da Monica Neuhoff, dopo il tie break perso nella prima giornata con la Maurina Volley, questa volta ha vinto sempre per 3-2 (28/26, 10/25, 25/14, 16/25, 16/14) con le pari età dianesi dell’Arredamenti Anfossi, al termine di una partita molto combattuta e caratterizzata da un alternarsi continuo nella prevalenza del gioco tra le padrone di casa e le ragazze allenate da Pontacolone; ai vantaggi del set decisivo a prevalere è stata la NLP El Billi ma anche in questo caso i risultati che stanno maturando nel girone B del campionato territoriale fanno pensare che il primato della classifica sarà conteso fino alla fine tra diverse squadre ben attrezzate.