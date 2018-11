Brutte notizie per chi va in Francia con l’autostrada, dal 2019 aumentano i pedaggi

Cattive notizie per chi viaggia in Francia, turisti e frontalieri, utilizzando la rete autostradale. Secondo il “JDD” (Journal du Dimanche), i prezzi dei pedaggi autostradali aumenteranno più del solito a partire da febbraio 2019.



In particolare, ogni concessionario privato – che gestisce gran parte delle autostrade francesi – potrebbe applicare dal 2019 al 2021 un aumento compreso tra lo 0,146% e il 0,22%.

Secondo il JDD, ripreso poi da Nice Matin, questo nuovo aumento è destinato a far pagare agli automobilisti la maggior parte dei 700 milioni di euro di lavoro su un piano di investimenti autostradali lanciato alla fine del piano quinquennale di François Hollande.