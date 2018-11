Diano. Soliti noti in evidenza sulle piste del Bowling di Diano, dove l’altra sera si è consumata la terza tappa

del Circuito d’Autunno Unogas.

Il Trofeo Tagli & Dettagli Jeanina Syle di Diano Marina, cui hanno preso parte 25 giocatori (classifica stilata in base alla somma birilli delle tre manche disputate, più bonus/handicap personali), ha registrato il successo, il primo della stagione, dell’ingauno Fabio Curto (563) davanti al dianese Mario Mazzilli (542) e all’imperiese Pietro Garibbo (527). Ai piedi del podio Luigi Cosenza (515), Giuseppe Ippolito (508) e Marco Bosio (505). Tra le donne, conferma per Laura Acierno (477), la quale ha preceduto Lorena Pasqualetto (435) e Muna Bushrami (422).

A livello di singola manche, exploit di Fabio Curto, autore di un 244 netto nell’ultimo turno, che gli ha permesso di balzare dalle retrovie al primo posto. Ad avvicinarsi a quota 200 sono stati Marco Bosio (197), Giovanni Strafforello (196), Luigi Cosenza e Manuel Vinti (195).

Nella graduatoria generale del Circuito Unogas allungo in vetta di Mario Mazzilli, arrivato a quota 25, inseguito da Marco Bosio (22), Lorena Pasqualetto (21) e Giuseppe “Pippo” Ippolito (20). In tre a quota 19: Laura Acierno, Luigi Cosenza e Giovanni Strafforello. Assente alla prima serata, Fabio Curto è già risalito in ottava posizione con 18 punti.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 19 novembre, con il Trofeo Maresport, penultimo appuntamento della prima fase. A inizio dicembre la Caffè Chicco Cup, ultima tappa della fase di qualificazione. Lunedì 17 dicembre la finale.