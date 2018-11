Bordighera, via libera per la raccolta del legname sulle spiagge

Bordighera. E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza con cui il Sindaco detta le disposizioni per la raccolta e l’eventuale abbruciamento del materiale ligneo che si è depositato sul lido del mare, sulla spiaggia e sull’arenile del litorale nel corso delle mareggiate degli scorsi 29 e 30 ottobre.

In particolare, i privati cittadini potranno raccogliere la legna tra il 3 dicembre e il 10 dicembre, dal lunedì al sabato tranne il giovedì, dalle 7 alle 17.

In via subordinata, qualora questa disposizione non risulti risolutiva, si inizierà l’attività di abbruciamento, prevista tra l’11 e il 18 dicembre nel rispetto delle modalità approvate con la delibera della Giunta regionale n. 1058 del 05/10/2015, come specificato nell’ordinanza.