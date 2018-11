Bordighera. La pioggia non ha risparmiato i festeggiamenti del 4 novembre, giorno in cui tutta Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale nella data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (4 novembre 1918), e la resa dell’Impero austro-ungarico.

Dopo la deposizione di un mazzo di fiori presso la lapide dei caduti e la deposizione della corona al monumento ai caduti nelle frazioni di Borghetto San Nicolò e Sasso, alle 9 ha avuto luogo l’alzabandiera al porto organizzato dall’associazione nazionale marinai d’Italia.

Autorità civili e militari, alpini, banda, alunni delle scuole cittadine si sono poi dati appuntamento al palazzo del parco per dare vita al tradizionale corteo che ha raggiunto la chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta per la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti, per poi proseguire per le vie della città e raggiungere i vari monumenti dedicati ai soldati morti nelle due guerre mondiali.