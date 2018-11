Bordighera. Il Lions Club Capo Nero Host ha restaurato un’antica pressa per la rilegatura dei libri appartenente al museo Bicknell. Ieri sera la consegna in un museo particolarmente gremito.

A portare i saluti dell’amministrazione è stato il presidente del consiglio comunale Marco Farotto: “Siamo riconoscenti al Lions Club Bordighera per l’attività di volontariato e per questa iniziativa a favore della cultura. Il Service del Lions ha infatti permesso il recupero di un mobiletto che faceva parte dell’arredo originario del Museo e che a causa degli anni aveva perso la sua funzione ed il suo funzionamento“, ha detto Farotto, “L’amministrazione segue con grande attenzione e soddisfazione tutte le manifestazioni promosse dall’Istituto Internazionale Studi Liguri per ricordare nel centenario della morte questa straordinaria figura di Inglese, Clarence Bicknell, che ha donato un lascito così importante per la città di Bordighera”.