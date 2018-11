Bordighera, prende il via il progetto “Fisco & Scuola” all’istituto Montale

Bordighera. Presso l’istituto “E. Montale” ha preso il via il progetto “Fisco & Scuola”, collegato alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Il giorno 23 novembre il professor Maurizio Pennacchio, docente di Economia aziendale e promotore del progetto, ha invitato Francesca Folcia, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Sanremo, a tenere un seminario per gli allievi delle classi quarte e quinte della sezione Relazioni Internazionali per il Marketing.

La dottoressa Folcia si è soffermata, in particolare, nella spiegazione del funzionamento dell’Anagrafe tributaria e ha trattato il tema dell’evasione fiscale. Gli studenti hanno apprezzato molto il seminario, dimostrando attiva partecipazione e vivo interesse per la trattazione di tematiche così strettamente collegate al programma delle materie d’indirizzo del loro percorso scolastico. La dirigente scolastica, Antonella Costanza, si complimenta per la validità dell’iniziativa.