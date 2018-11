Bordighera, nuova manifestazione all’istituto internazionale di studi liguri per il centenario Bicknell

Bordighera. Giovedì 29 novembre, alle 15.30, nuovo appuntamento al Museo Bicknell nell’anno del centenario in ricordo del grande studioso inglese che scelse Bordighera come seconda patria e vi fondò il museo che oggi ne ricorda il nome.

Mentre all’interno delle sale espositive del Museo e del Centro Nino Lamboglia prosegue la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”, esposizione di straordinario ed inedito materiale appartenuto al pastore anglicano, all’ombra delle maestose scibrette del giardino si parlerà di botanica.

Ospite d’eccezione il prof. Mauro Mariotti, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita di Genova (DISTAV), che interverrà sul contributo di Clarence Bicknell alle conoscenze botaniche. Seguirà l’intervento di Claudio Littardi, presidente del Centro Studi per le Palme che illustrerà le scoperte effettuate nel Parco Bicknell “ritrovato” dopo un progetto di inclusione sociale che ha coinvolto un giovane ghanese richiedente asilo nel riordino del Giardino.

All’iniziativa saranno anche presenti Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera e Italo Orengo, presidente sezione Intemelia IISL. A seguire tutti gli intervenuti potranno collaborare al posizionamento della cartellinatura delle specie botaniche con visita a sorpresa alla “vasca delle farfalle” da un’idea promossa alcuni anni fa dallo Zonta Club di Bordighera.

Al termine della manifestazione chiunque lo desideri potrà “adottare” una pianta del giardino contribuendo alla sua crescita e benessere. Le manifestazioni per centenario promosse dall’IISL con il coordinamento di Daniela

Gandolfi, responsabile del Progetto Bicknell, proseguiranno anche a dicembre, al pomeriggio di sabato 14, con la visita alla mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” e al giardino, organizzata in collaborazione con il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e gli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.