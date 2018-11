Bordighera, Manuela Giordano è la nuova web marketing del Comune

Bordighera. Dalla Sala Giunta del Municipio questa mattina Manuela Giordano, la nuova esperta di web marketing dello staff del sindaco Ingenito, si è presentata alla stampa.

Originaria di Ventimiglia, dove vive, si occuperà della comunicazione esterna e interna nonché delle comunicazioni digitali, web e social di Palazzo Garnier, supportandone, in particolare, l’ufficio Turismo.



Come ha spiegato il primo cittadino: “È stata assunta con un contratto annuale dopo essere stata selezionata da un bando comunale sulla base delle sue competenze. È previsto un monte ore di 2.50 al giorno, con retribuzione netta di attorno 550/600 euro mensili. L’orario di lavoro sarà dalle 8.30 fino alle 11/11.30, con clausole elastiche e flessibili“.

Laura Giordano ha 43 anni e si è laureata in Scienze della comunicazione presso l’Università di Torino con una votazione di 110 e lode. Quello presso il Comune di Bordighera è il suo primo incarico in un ente pubblico dopo aver lavorato per una compagnia di assicurazioni e in una azienda olearia per le quali ha sempre svolto mansioni di web marketing.