Bordighera, “firmacopie” in libreria con lo scrittore Enzo Barnabà

Bordighera. Oggi firmacopie in libreria con l’autore. Dalle 17,00 alle 19,30 Enzo Barnabà incontrerà le lettrici ed i lettori presso la libreria Amicolibro di Bordighera per illustrare il suo ultimo libro “Il viaggio di Cunégonde”, edizione Siké.

“Basti pensare alla voglia dei giovani africani di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i paradisi artificiali del Nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. Anche questa è la lezione del bel libro di Enzo Barnabà”. (Serge Latouche)

“Certi libri hanno il potere di cambiare la vita di chi li legge. Questo di Enzo Barnabà magari non arriverà a tanto, ma costringerà tutti noi almeno a modificare il nostro punto di vista. E non è merito da poco”. (Matteo Collura)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZP1b3Un1pIw&feature=share