Bordighera. Ieri sera, presso il ristorante Chez Louis in corso Italia, si è svolto l’ingresso ufficiale di Federico Camponovo nel Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Nell’ambito della cena sociale organizzata dal club, che ha visto come ospite il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, sono stati raccolti più di 1000 euro da destinare, come buoni acquisto, ad una famiglia bisognosa residente nella “Città della Famiglia”.

I buoni, spendibili nel corso dell’anno, verranno consegnati come regalo di Natale alla famiglia, individuata dai servizi sociali del Comune di Vallecrosia.