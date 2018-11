Bordighera, eventi e manifestazioni per i cento anni della morte di Clarence Bicknell

Bordighera. In occasione del centenario della morte di Clarence Bicknell avvenuta a Casterino il 17 luglio 1918, l’istituto IISL ha organizzato una serie di eventi e manifestazioni presso la sede centrale di Bordighera, nel Centro Nino Lamboglia e nel Museo Biblioteca Clarence Bicknell, con successive manifestazioni nel corso di tutto l’anno 2018 anche presso le sezioni di Ventimiglia, di Finale e di Imperia.

In questo ambito la sezione di Imperia ha dedicato la Seconda Adunanza Scientifica dell’anno 2018 al tema bicknelliano con l’intervento di Danila Allaria e Ivano Ferrando che presenteranno il volume “Il mondo di Bicknell nella Valle delle Meraviglie e dintorni. Incisioni rupestri, flora, fauna e paesaggio”.

Introdurrà l’argomento Daniela Gandolfi, dirigente archeologa dell’IISL, parlando sul tema Clarence Bicknell e il suo Museo nell’anno del Centenario. L’appuntamento è presso la sede della sezione in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4, Imperia, sabato 10 novembre alle 16. La conferenza è aperta alla cittadinanza.

Seguirà, per i soci della sezione dell’IISL, l’Assemblea generale per approvare l’attività e il bilancio preventivi per l’anno 2019.