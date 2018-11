Bordighera. Si chiama Manuela Giordano, ha 43 anni ed è originaria di Ventimiglia, dove vive, ma ha studiato e lavorato per diversi anni a Torino: è lei l’esperta in web marketing individuata dal sindaco Vittorio Ingenito, che l’ha scelta tra diversi candidati e l’ha inserita nel suo Ufficio Staff perché si occupi della comunicazione esterna ed interna e delle comunicazioni digitali web e social.

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università d Torino, Manuela è al suo primo incarico in un ente pubblico dopo aver lavorato per una compagnia di assicurazioni e in una azienda olearia per le quali si è sempre occupata di web marketing.