Bordighera. E’ da oggi disponibile il calendario 2019 della Protezione Civile di Bordighera, con all’interno consigli utili da seguire in caso di allerta e i numeri di telefono per ricevere gratuitamente messaggi e segnalazioni da parte della protezione civile.

Il calendario sarà in vendita oggi al D’Italy Market in via Don Bosco a Vallecrosia. Sempre disponibile, invece, presso il Piccadilly Café in via Vittorio Emanuele 421 a Bordighera.