Bordighera, clochard francese si getta in mare per sfuggire ai carabinieri: arrestato

Bordighera. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, i militari della Compagnia di Bordighera, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato P.L., francese, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti intorno alle 23.00, sul Lungomare Argentina, quando i militari hanno scorto l’individuo vagare senza una meta precisa. Avvicinatisi, hanno iniziato la procedura di identificazione quando, all’improvviso, l’uomo è fuggito di corsa e si è gettato in mare, poco distante.

I militari lo hanno raggiunto e portato a riva, prima che sopravvenisse un’ipotermia. Qui, il soggetto ha continuato a dimenarsi, tanto da costringere i Carabinieri all’arresto in flagranza per resistenza. Gli sono state prestate le necessarie cure e stamattina sarà presentato all’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.