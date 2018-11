Bordighera. Ha chiuso nei giorni scorsi la filiale della UBI Banca di via Treviso, all’angolo di via Vittorio Emanuele. Come confermato dalla stessa Banca, la filiale di Bordighera è stata accorpata a quella sita in via Ruffini a Ventimiglia, con il conseguente trasferimento di tutti i correntisti.

Non è la prima filiale di un istituto di credito che chiude a Bordighera. Un paio di anni fa, stessa sorte era toccata alla filiale dell’Unicredit in via Vittorio Emanuele 283. Anche in questo caso i correntisti erano stati trasferiti nella filiale ventimigliese.