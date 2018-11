Bordighera celebra la Festa dell’Albero insieme ai bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo

Bordighera. Il 21 novembre la Città delle Palme partecipa alla ventiquattresima edizione della Festa dell’Albero, e lo fa coinvolgendo tutti i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo.

Ogni classe, infatti, metterà a dimora un albero: ventuno le nuove piante che renderanno più verde la città. In particolare, sarà la pineta ad ospitare gli undici alberi dell’Istituto Edmondo De Amicis di Via Pelloux; le cinque piante dell’Istituto Gianni Rodari avranno posto nel giardino della stessa scuola; infine, le cinque classi dell’Istituto Maria Primina di Borghetto pianteranno cinque alberi nella zona antistante l’edificio scolastico.

Sarà un momento di coinvolgimento e di insegnamento, perché l’amore e la tutela della natura diventeranno un atto concreto che i bambini potranno vivere in prima persona. Non a caso accanto ad ogni albero sarà posta una piccola targa, con l’indicazione della classe e dell’anno scolastico: un bel ricordo e una testimonianza dell’impegno per il verde, patrimonio di tutti.