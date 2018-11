Bordighera, al Palazzo del Parco incontro formativo dedicato all’imposta di soggiorno

Bordighera. Il 27 novembre si terrà, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera, dalle 14.30, un incontro formativo sull’imposta di soggiorno e sulle modalità d’uso del relativo software. Un’importante novità, la cui conoscenza è fondamentale.

L’invito è rivolto agli operatori del settore. Sono chiamati a partecipare, quindi, i gestori delle strutture ricettive, chi svolge attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici, ed inoltre tutti coloro che affittano appartamenti per locazioni brevi inferiori ai 30 giorni, anche con esercizio occasionale e in forma non imprenditoriale.

L’introduzione dell’imposta di soggiorno offre alla città una risorsa di grande importanza, destinata a diffondere la promozione turistica. Il 60% del gettito sarà investito con tale obiettivo in accordo con le principali associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive; il 40% sarà impiegato direttamente dal Comune per il decoro urbano, la creazione di infrastrutture a forte valenza turistica, l’organizzazione di eventi.

L’imposta entrerà in vigore il 7 gennaio 2019; l’ammontare varierà da 1 a 3 euro per notte, in base alla tipologia e categoria della struttura, e sarà dovuto dai non residenti in Bordighera per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. I minori di 14 anni non saranno tenuti al pagamento.