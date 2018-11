Bordighera. Non è passato neanche ancora un anno dall’inaugurazione, il 19 dicembre del 2017, della “nuova” stazione ferroviaria della “Città delle Palme”, ma già sarebbero necessari lavori di ristrutturazione. Sul soffitto del sottopassaggio che collega i due binari,infatti, si sono formate numerose crepe dalle quali “piove”.

La stazione era stata oggetto di un restyling completo dal costo di 5milioni di euro sostenuto da Rete Ferroviaria Italiana. Rimessa a nuovo, la stazione è stata dotata di wifi gratuito per tutti gli utenti, sistema di informazione al pubblico di nuova generazione, due ascensori per raggiungere il sottopassaggio e il secondo binario e marciapiedi innalzati a 55 centimetri dal suolo per consentire ai diversamente abili di salire più agevolmente sui treni.

Dopo i problemi iniziali con gli ascensori, rimasti inutilizzabili per mesi, ora Rfi deve far fronte ad una nuova problematica: quella delle infiltrazioni.