Blocchi stradali dei “Gilets jaunes”, ecco la situazione in Costa Azzurra ed Alpi Marittime

I “Gilets jaunes” hanno organizzato sabato oltre 2000 raduni in Francia, mobilitando 124.000 persone contro l’aumento delle tasse sul carburante, ha annunciato il ministro dell’Interno a mezzogiorno. Secondo quanto riporta Nice Matin, nelle Alpi Marittime sono stati organizzati numerosi posti di blocco in tutto il dipartimento, compresa la A8. Facciamo il punto sul traffico alle 15.

SULL’AUTOSTRADA A8

Il traffico è completamente paralizzato dalla 13 e in entrambe le direzioni all’altezza di Antibes. Centinaia di manifestanti, a piedi, bloccano i binari e affrontano il CRS. Una partita di calcio è stata persino improvvisata dai manifestanti sull’autostrada. Gli interscambi di Antibes e Villeneuve-Loubet sono stati chiusi.

Vicino a Nizza, quasi 2000 “gilet gialli” si sono riuniti al casello di Saint-Isidore per bloccare l’accesso all’autostrada. Ingorghi significativi sono stati segnalati a monte sul Mercantour Boulevard. Anche Avenue Simone-Veil è stata bloccata.



NEL CENTRO DI NIZZA

Dopo una mobilitazione mattutina nel quartiere di Gambetta, i “gilet gialli” hanno bloccato la passeggiata del sabato pomeriggio inglese al Jardin Albert-1er. Anche il traffico era quasi fermo sul lato di Place Masséna. Anche la via di Mathis era quasi ferma nella direzione di Nizza-Cannes.

VILLENEUVE-LOUBET

La strada del mare è stata tagliata al traffico sulla Siesta a causa di una spiaggia e sulla strada per Nizza sono stati segnalati significativi rallentamenti.

CANNES

Alle 15h, il traffico era piuttosto fluido tranne che alla rotonda di Churchill per l’ingresso dell’autostrada.

FOTO PRESA DA “L’EVEIL”