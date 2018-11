Beni confiscati alla mafia: in Liguria sono 380. Cinquanta in provincia di Imperia

Imperia. In Liguria sono in totale 380 i beni confiscati alla mafia, di cui 354 immobili (in maggioranza appartamenti in condominio, 134) e 26 aziende tra cui cinque tra alberghi e ristoranti. Di questi, cinquanta si trovano nella provincia di Imperia. Tra questi si annoverano sei abitazioni indipendenti, otto appartamenti in condominio, un posto auto, diciassette terreni agricoli, undici magazzini, una villa, un negozio e quattro immobili raggruppati sotto la voce “altro”, oltre ad una azienda. La maggior parte dei beni, 21, si trovano nel territorio del Comune di Sanremo. Seguono Bordighera, con 20 beni confiscati; Vallecrosia con 6 e Perinaldo con uno.

Sono i dati resi noti dal sito web “Confiscati Bene 2.0″, nato allo scopo di “fare qualcosa di concreto contro le mafie” - si legge nella descrizione del portale – mappando e monitorando i “beni confiscati d’Italia, per restituire a tutti ciò che i clan ci hanno sottratto illegalmente”.

Che la mafia sia una vera e propria piaga sociale, è una realtà di fatto. Combatterla è stato, e lo è tutt’ora, uno dei primi obiettivi dello Stato italiano. Nel corso degli anni si è riusciti a strappare alla criminalità organizzata centinaia di beni tra case, aziende, terreni e attività e oggi, grazie alle mappe interattive presenti sul sito www.confiscatibene.it, è possibile analizzare e individuare in quali regioni, province e comuni si trovano.

Tra gli altri dati che si possono estrapolare dal sito internet, c’è quello relativo al picco di beni confiscati alla criminalità organizzata che si registra in Sicilia con 12.964 tra immobili e attività. Seguono, di molto staccate, la Campania (5.392), la Calabria (5.087) e la Lombardia (3.177).