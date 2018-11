Taggia. Continua il momento positivo per la squadra dell’Olimpia Basket Sistel di Taggia che partecipa al campionato Regionale Under 13 maschile Elite, ieri in serata si è affermata con un ottimo risultato di 75-58 contro l’A.S.D Pallacanestro Vado sul campo casalingo, continuando così la sua imbattibilità in casa che perdura dallo scorso campionato, quando la squadra biancazzurra aveva vinto il campionato di categoria inferiore Esordienti imbattuta nel campo taggiasco.

Olimpia determinata che infligge una pesante sconfitta agli avversari combattendo su ogni pallone e riuscendo a difendere forte dal primo all’ultimo minuto, riuscendo in un’impresa sportiva notevole: “Un incontro per niente facile visto l’alto livello degli avversari, ma i ragazzi hanno disputato un’ottima gara, sopratutto sotto l’aspetto dell’intensità e del gioco di squadra. C’è ancora tanto da lavorare ma questa sera non posso far altro se non fare i complimenti ai miei ragazzi” - afferma il coach Bellone Luca a fine partita.