Bc Ospedaletti, sconfitta a Genova per l’Under 13 Elite

Ospedaletti. Nella quinta giornata del campionato più competitivo riservato alla categoria U13 Elite, il BC Ospedaletti esce sconfitto dalla palestra Crocera ad opera dei padroni di casa del MY Basket.

Avvio tutto a favore degli Orange che siglano il primo parziale di 6-0 e vanno anche in vantaggio in doppia cifra, prima di venire recuperati sulla prima sirena dai genovesi sul 22-22. La squadra perde lucidità nei minuti successivi. Il Team di casa, cambia letteralmente maglia e mette in campo un mix di gioco molto fisico e tatticamente organizzato, costringendo gli Orange a tanti palloni persi. Il punteggio si dilata fino al 81-57 finale.

“Ho apprezzato molto lo spirito di sacrificio dei miei ragazzi quest’oggi. Ben sei gli atleti usciti a mezzogiorno dall’allenamento di selezione provinciale e dopo poche ore, pronti ad onorare la loro maglia. La partenza è stata convincente ma la fatica del doppio impegno è apparsa evidente nella seconda frazione di gara. Attualmente, i più giovani 2007 hanno una più che comprensiva difficoltà ad approcciarsi agli avversari più grandi, specie quest’oggi dove si è visto un approccio tattico poco consono ad una squadra di tredicenni. Nuove esperienze da mettere in cassaforte, in settimana lavoreremo molto di più sugli aspetti del gioco che soffriamo di più”. Questo il commento a fine gara dell’allenatore Gabriele Alessio.

MY Basket – BC Ospedaletti: 81 – 57

(22-22/18-7/24-16/17-12)

Filocamo 9, Lama, Tornatore 8, Galluccio, Pellegrino 18, Fusco 5, Sturniolo, Mariotti 2, Pintacrona 2, Guglielmi 9, Lo Re 4, Gansou.