Bc Ospedaletti, l’Under 13 Elite cede in casa della Pallacanestro Vado

Ospedaletti. Pesante sconfitta esterna per la più giovane tra le compagini del settore giovanile del BC Ospedaletti. Gli Under 13 Elite cedono in casa della Pallacanestro Vado, che si trova a punteggio pieno in campionato, con un 88 a 34.

La partita si gioca sabato pomeriggio tra le mura ospiti vadesi. Gli Orange affrontano i primi 5 minuti di gara con l’atteggiamento giusto, tanto da scrivere i primi punti a referto. Gli errori della gara di esordio, al quale è seguita una settimana di allenamenti mirati a correggere le tante lacune, parrebbero arginati. È solo un fuoco di paglia. In un attimo, la squadra di casa con al timone un Tridondani straripante, scava un solco che risulta già incolmabile a fine primo quarto di gara.

Una timida reazione degli Orange si registra al primo cambio della stella vadese, si recupera qualche punto e l’atteggiamento torna ad essere più fiducioso. Ma il rientro frettoloso in campo del giovanissimo talento scrive di fatto la parola “fine”. Nei restanti quarti, gli ospiti aumentano le rotazioni per dare a tutti la possibilità di rompere il ghiaccio si di un campo difficile ed il risultato si dilata ulteriormente.

“Il risultato finale sicuramente può abbattere i miei giovani atleti” – commenta a fine gara Gabriele Alessio - “la squadra sta lavorando duramente in palestra, consapevole di dover affrontare un anno molto avaro in termini di risultati sul campo. Lo staff è quindi fiducioso di aver comunque intrapreso una giusta strada di crescita”.

Pallacanestro Vado – BC Ospedaletti 88 – 34

(28-11 / 53-22 / 68-26)

Filocamo 7, Fusco 2, Mariotti, Tornatore, Pellegrino 7, Guglielmi 3, Lo Re 10, Pintacrona 2, Sturniolo 3, Lia, Lama, Boeri. Allenatore: Gabriele Alessio Assistente: Larissa Smorto