Basket, primo successo stagionale per il giovane Bvc Sanremo

Sanremo. Primo successo stagionale per il giovane Bvc Sanremo, che al termine di un incontro combattuto e incerto fino alla sirena di chiusura, ha superato l’altrettanto giovane compagine genovese Santa Caterina, con un risultato finale di: 67-65 (19-22, 31-40, 52-48).

Il Bvc non ha giocato una gran partita, questo bisogna onestamente dirlo, ma ha meritato la vittoria in ragione di una grande determinazione nel cercarla, soprattutto nei minuti finali quando tutto sembrava perso, con i due frombolieri entrambi fuori dai giochi, Davide Tacconi per falli e Alex Cerutti per infortunio.

“Questa è un’affermazione voluta e meritata, che fa morale in vista del proseguimento del campionato. Obiettivamente non abbiamo giocato bene, ma abbiamo messo sul campo tanta grinta e tanta volontà e il risultato alla fine ci ha premiato”, dice il giocatore/allenatore Alessandro Deda.

Bvc Sanremo: Fiore 8, Ez Zahidi 2, Di Vincenzo, Tacconi Daniele, Genovese 5, Deda 2, Cerutti 17, Rossi 11, Tacconi Davide 18, Di Bernardo 4, Turitto, Marqishiq. Coach: A. Deda.

Santa Caterina Genova: Bertini 4, Sommariva 8, Franconi 8, Bilamour 13, Falco 7, Camperi 4, Rossi 4, Barbini 2, Bianco 9, Pampuro 6. Coach: Toselli.