Sanremo. I giardinetti di Pian Di Nave, vicino a Santa Tecla, ridotti ad un immondezzaio. E non solo.

Sì, perché del fatto se ne è accorto anche il consigliere comunale nonché assessore regionale Gianni Berrino (FdI) che in un post su Facebook, corredato di foto, scrive: “Storia breve di ordinaria follia turistica nella nostra bella città! Oggi alle 13 diversi stranieri (magrebini ndr) non turisti e non lavoranti mangiano e bevono e buttano tutto sulla scogliera forse perché per terra di rumenta ce ne è’ già troppa.

Poi urinano sul muro davanti ad un attonito e schifato gruppo di stranieri, turisti anglofoni, che vista la scena rinunciano a raggiungere il molo vecchio”.