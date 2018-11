Cogoleto. Intorno alle 14.20 circa i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A10, fra Arenzano e Cogoleto, per un incidente stradale avvenuto tra un’auto e un furgone. Quest’ultimo era fermo in galleria per un guasto meccanico quando l’auto lo ha centrato in pieno.

Fortunatamente gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo lievi ferite e sono scesi autonomamente dai mezzi distrutti.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa una quindicina di minuti.