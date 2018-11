“Atmosfere d’Irlanda a Ventimiglia” al punto vendita 101 Caffè

Ventimiglia. 101 Caffè inaugura dicembre con un’iniziativa accattivante. A partire dalle ore 16:30 ospiterà l’autrice Melania D’Alessandro e il suo ultimo romanzo fresco di stampa, “Pelle di Foca”, per l’occasione acquistabile in anteprima a un prezzo scontato.

L’autrice, di origini ventimigliesi e attualmente trasferitasi a Sanremo, incontra i lettori e firma le copie della sua opera ambientata in Irlanda. A chi desidererà partecipare, sarà offerta in omaggio la degustazione dell’Irish Coffe insieme all’esclusivo segnalibro firmato 101Caffé, il tutto con un sottofondo di musica irlandese.

L’evento nasce dalla volontà di unire due prodotti ricercati, stabilire un contatto con il pubblico di lettori e offrire un’originale idea regalo da mettere sotto l’albero di Natale. L’entrata è libera.

Di seguito la trama del romanzo:

Irlanda, dove il confine tra mito e realtà non è così netto.

Là dove l’acqua può diventare la più acerrima dei nemici e al contempo amica fidata, c’è chi racconta storie di selkie e di mondi nascosti.

Brennalyn ama ascoltarle, poiché sa che il suo destino è quello di tornare all’oceano che l’ha generata: ha le mani palmate, gli occhi e i capelli scuri come le donne-foca delle leggende. Tuttavia il paese diffida di lei, raccolta da Fergus la notte di Ognissanti quando era ancora in fasce. Divisa tra terra e acqua, Brennalyn desidera la libertà che solo il mare può darle.

Attraverso il pregiudizio, la superstizione e la solitudine, imparerà a conoscersi, accettando la pelle di foca che l’accompagna dalla nascita.

Melania D’Alessandro è nata nel 1990. Ama la natura, si interessa di miti, leggende e fiabe iniziatiche ed è appassionata di cultura celtica. Nel suo vocabolario, scrittura e libertà sono sinonimi, per questo le coltiva da sempre. “Pelle di Foca”, il suo ultimo romanzo, unisce le sue numerose passioni. Della stessa autrice, pubblicati da Edizioni Leucotea: “La città nascosta” (2014), “Sogni di Carta” (2016), “L’arte di scrivere” (2017).