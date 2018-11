Imperia. Grande successo lunedì 19 novembre per la mostra “Undici comuni, Una città” voluta dall’Assessorato alla Cultura di Imperia e realizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, nell’ambito del più ampio progetto e programma di eventi celebrativi “Aspettando il centenario 1923 – 2023“.

“Imperia si fa in …. mostra“ intende ricordare a tutte le generazioni di oggi quel particolare momento della nascita della città, con l’unificazione degli ex undici comuni in un’unica realtà comunale e geografica del territorio. All’interno del suggestivo scenario dei Magazzini Deposito dell’ex Salso di calata Anselmi, sono riproposte immagini, documenti ed oggetti storici di quel periodo, con particolari ambientazioni alle quali hanno offerto un importante contributo di realizzazione diversi soggetti, privati ed associazioni.

Tra questi: Libreria Ragazzi/Archivio fotografico Ragazzi, Associazione culturale sportiva Valle Prino in Torrazza, Associazione Amici di Moltedo, Circolo Manuel Belgrano, Comitato Sotto Tina, Compagnia di via Carducci, Circolo Castelvecchio S. Maria Maggiore, Associazione Poggi Sotto Sopra, Gruppo Amici di Sant’Agata, Proloco di Montegrazie, Associazione Amici Santuario di Montegrazie, Parrocchia di Caramagna, Associazione Grock Mon Amour, CAVE Club Amatori Veicoli d’Epoca Imperia, Croce Rossa Italia delegazione Imperia, Gruppo Sportivo Centro Edile Pedale Imperiese ASD, La Rivierasca, GIEM Ghirardelli, Patrizia Boriasco, Emilio Mastrogiacomo, Enzo Testini e gli amici collezionisti Sergio Cecchinel, Gigi Petrini, Fabrizio Scarpiello, Riccardo Lucifredi, Agostino Roascio.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 26 novembre con il seguente orario 16-19, mentre per le scuole verrà effettuato una apertura nel mattino previa richiesta ed appuntamento.