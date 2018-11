Asd Imperia, trasferta insidiosa a Cairo Montenotte: i convocati

Imperia. Impegno delicato per la formazione nerazzurra che, questa domenica pomeriggio alle ore 14:30 presso il campo sportivo “Cesare Brin” di Cairo Montenotte, sarà ospite della Cairese, formazione molto difficile da affrontare come sta a testimoniare la classifica, che vede i giallo blu secondi con una partita da recuperare contro la Sammargheritese (rinviata per maltempo), cosiderando anche il fatto che la Cairese è l’unica formazione del campionato ancora imbattuta.

Mister Buttu, per la sopracitata partita, ha diramato le seguenti convocazioni:

Sadiku, Trucco, Bordero, Franco, Correale, Zeka, Moscatelli, Mehmetaj, Tahiri, Manini, Ambrosini, Callegari, Di Lauro, Faedo, Giglio, Roda, Castagna, Figone, Laera, Fatnassi.