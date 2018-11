Asd Imperia, le ragazze vincono 5 a 3 contro il Vallecrosia

Imperia. Nella prima giornata di campionato, di calcio a 5 femminile regionale, le nero azzurre guidate da mister Monterosso riescono ad imporsi in trasferta per 5 reti a 3 contro le avversarie del Vallecrosia.

Nonostante una rosa rimaneggiata, per l’infortunio della Garibbo e per la partenza della Montesano per la stagione invernale, le imperiesi riescono comunque a portare i primi tre punti a casa. La formazione di partenza era composta da: D’Oria, Quaranta, Lecce, Palombini (C), Seno.

La partita è stata molto combattuta, per un po’ il risultato è rimasto fermo sul 2 a 2 ma nel secondo tempo le imperiesi sono riuscite a portare a 3 le marcature per poi chiudere la partita senza incontrare grossi problemi.

Rimangono tre punti importanti fuori casa e con una squadra tra le più favorite del campionato. Il prossimo impegno vedrà l’Imperia affrontare il Marassi Portofino il 5 dicembre presso il campo “F. Salvo” ai Piani di Imperia.