Imperia. Di seguito la lista dei giocatori convocati delle formazioni Juniores e Prima squadra.

Juniores:

Questo pomeriggio alle 16:00 presso lo stadio “Nino Ciccione”, i giovani ragazzi della formazione Juniores Imperia affronteranno il Multedo, partita valida per la nona giornata del campionato Juniores Eccellenza. Partita non semplice con il Multedo che fino ad oggi ha sicuramente dimostrato di non essere una squadra da bassa classifica con prestazioni e risultati abbastanza convincenti. La formazione nero azzurra arriva a questo incontro con una gran voglia di rivalsa, reduce da due sconfitte contro Vado e Genova Calcio.

Di seguito i convocati nero azzurri:

Meda, Comiotto, Franco, Manitto, Correale, Di Cianni, Bordero, Negro, Pellegrino, Zanchi, Fatnassi, Carli, Savona, Zottolo, Zeka, Baroni, Nastasi.

Prima squadra:

Decimo turno del campionato Eccellenza Liguria, domenica 18 alle ore 14:30 presso il campo sportivo “E.Broccardi” di Santa Margherita Ligure si affrontano Sammargheritese – Imperia. I padroni di casa, ad oggi, sono il fanalino di coda del campionato posizionati all’ultimo posto della classifica con solamente sei punti, reduci dalla sconfitta esterna contro Alassio FC. L’Imperia affronta questa trasferta dopo un filotto molto importante di partite affrontando praticamente tutte le squadre più attrezzate del campionato eccezion fatta per il Finale, avversario di domenica prossima allo stadio “Nino Ciccione”.

Mister Buttu ha diramato le seguenti convocazioni per la partita:

Trucco, Sadiku, Ambrosini, Laera, Faedo, Manini, Figone, Costantini, Castagna, Tahiri, Mehmetaj, Fatnassi, Moscatelli, Bordero, Franco, Di Lauro, Callegari, Giglio, Zeka, Correale