Asd Imperia, i risultati del settore giovanile

Imperia. Weekend molto positivo per il settore giovanile dell’Asd Imperia, cominciando dalla formazione Juniores Eccellenza che torna alla vittoria nella partita disputatasi sabato pomeriggio allo stadio “Nino Ciccione”, vinta per quattro reti a zero contro Multedo.

Notizie altrettanto positive arrivano dagli Allievi Regionali 2003 che riescono ad imporsi contro i cugini matuziani, per 3 reti a zero, nel campionato Allievi Regionali. Un altro derby, questa volta nel settore non agonistico, è stato vinto dagli Esordienti 2007 che, in trasferta, sono riusciti a vincere per due reti a uno sempre contro la Sanremese.

Juniores Eccellenza

Imperia – Multedo 4-0

Allievi 2002 provinciali

Ventimiglia-Imperia 2-2

Allievi Regionali 2003

Imperia – Sanremese 3-0

Giovanissimi Provinciali 2004

Imperia – Dianese&Golfo 5-2

Giovanissimi Regionali 2005

Veloce SV – Imperia 0-3

Esordienti 2006

Imperia – Dianese&Golfo 3-0

Esordienti 2007

Sanremese – Imperia 1-2

Pulcini 2008

Imperia – Ospedaletti 2-2

Primi Calci 2010

Imperia – Atletico Argentina 3-1