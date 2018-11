Arriva l’inverno: scatta obbligo dotazioni invernali

Imperia. Arriva l’inverno e scatta l’obbligo dotazioni invernali a bordo. Da oggi, infatti, per non incappare in contravvenzioni indesiderate su strade montane, è obbligatorio avere montate ai cerchioni dell’auto gomme termiche o invernali, oppure, catene a bordo, da usare in caso di nevicate o ghiaccio su strada.

L’ordinanza, sarà in vigore fino al 15 aprile 2019, quando si potrà tornare a montare gomme estive e levare le catene dal bagagliaio.