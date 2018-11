Bordighera. Oltre 30 eventi, dal 1 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019, per celebrare il Natale nella “Città delle Palme”. Spettacoli di danza e di teatro, rassegne dedicate alle scuole e ai più giovani, presepi, prodotti alimentari della tradizione e tanta, tantissima, musica. E’ questa la ricetta, da 20mila euro, dell’amministrazione Ingenito al suo primo Natale a Palazzo Garnier.

Gli spettacoli – quelli organizzati direttamente dal Comune tutti ad ingresso gratuito – avranno come location il centro culturale ex chiesa Anglicana, il Palazzo del Parco, Bordighera Alta, Borghetto San Nicolò e Sasso, il porto turistico e, in generale, vie e piazze del centro cittadino.

Ad aprire la stagione è la 15esima rassegna “Cori…Sotto le stelle”, organizzata dall’associazione culturale “Voci e note sotto le stelle” di Borghetto San Nicolò: l’appuntamento è sabato 1 dicembre al Palazzo del Parco.

Si esibirà più volte, sempre al PalaParco, anche l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: giovedì 6 dicembre con il concerto “Due romantici tedeschi” (ingresso 15 euro); giovedì 13 dicembre e venerdì 14 dicembre con due concerti riservati alle scuole: “Voci del Natale: musiche e canti natalizi”. E poi ancora giovedì 20 dicembre con i “Canti della tradizione natalizia” (ingresso: 15 euro). Per finire con un concerto gratuito, alle 17 di venerdì 28 dicembre, dedicato a “Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi”.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre avranno luogo, contemporaneamente, due eventi: a Bordighera Alta carruggi e piazzette si coloreranno delle atmosfere natalizie con “Il mercatino di Natale” organizzato dall’associazione U Risveiu Burdigotu, mentre all’ex Anglicana verranno presentati i prodotti De. Co.: “U Natale de chi. Le tradizioni e i sapori delle feste”, è il nome dell’iniziativa.

A partire da sabato 8 dicembre, inoltre, presso l’ufficio del turismo, sarà posizionata una grande buca delle lettere, per ricevere le letterine, corredate dai disegni natalizi, che i bimbi scriveranno a Babbo Natale. I disegni e le letterine più originali saranno poi premiati.

Da domenica 9 a venerdì 14 dicembre, al Cinema Zeni e al Cinema Olimpia, in collaborazione con il Comune, l’associazione Decima Musa presenta “Ponente International Film Festival”: concorso per giovani critici cinematografici nelle scuole e, se il tempo sarà favorevole, sfilata di cani giovedì 13 alle 10,30 nei giardini del Palazzo del Parco. “Un concerto per iniziare e cinque giorni di cinema internazionale full immersion, per parlare di avventura, natura, temi sociali e creature grandi e piccole. Ospiti, eventi, dibattiti, proiezioni, film inediti, prime visioni e incontri con le scuole”, si legge nella presentazione dell’evento.

Domenica 9 dicembre a Borghetto San Nicolò, in via Mameli, la XIX edizione dei “Presepi sotto le stelle”, mostra di presepi realizzati artigianalmente, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. Domenica 13 gennaio avrà luogo la premiazione.

Domenica 16 dicembre Bordighera si trasformerà in una grande isola pedonale natalizia: è il giorno del BordiChristmas.

E ancora: spettacoli di teatro, di danza classica, concerto itinerante della banda cittadina (lunedì 24 dicembre); concerto della Corla Monte Caggio (venerdì 28 dicembre) e l’ormai tradizionale concerto di Capodanno, e inaugurazione del 34esimo Inverno Musicale, dell’orchestra sinfonica di Bordighera alle 17,30 di venerdì 1 gennaio 2019. La rassegna continuerà domenica 20 gennaio, alle 16,30, sempre al Palazzo del Parco, con il concerto: “Le più belle arie da La Traviata di Giuseppe Verdi”.

Mercoledì 16 gennaio, sarà la volta di uno spettacolo dedicato ad un pubblico dai 9 ai 12 anni sull’importante tema del bullismo: “Un dito contro i bulli”, il titolo.

La carrellata di eventi natalizi si chiuderà alle 17 di domenica 27 gennaio, al Palazzo del Parco. In occasione della Giornata della Memoria, Liber Theatrum presenta “Italiani brava gente”: un viaggio a ritroso nella storia d’Italia per capire e scoprire cosa successe nel nostro paese all’indomani della promulgazione delle leggi razziali nel settembre del 1938, tra indifferenza e complicità.