Arpal, allerta gialla in Liguria: risparmiato l’Imperiese dove il livello resta verde

Imperia. E’ stata confermata la chiusura dell’allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali sulle zone B, C,E (bacini medi e piccoli) alle 13. Nell’Imperiese il livello resta verde per le giornata di oggi, 24 novembre, e domani.

Disposto, invece, il prolungamento per i bacini grandi della zona C fino alle 15.

Nelle ultime ore le precipitazioni più intense hanno interessato il versante toscano del Magra con il Passo del Cerreto che ha raccolto 68.8 millimetri in un’ora e 98 dalla mezzanotte.

Le piogge hanno causato un marcato innalzamento del livello idrometrico del Magra e dei suoi affluenti. Transitato da poco il picco di piena alla foce, ampiamente contenuto in alveo, su Magra e Vara, stanno transitando portate cosiddette “di morbida”, con livelli idrometrici al di sopra dei valori ordinari comunque in lenta e progressiva discesa.

Tornando alle precipitazioni, sempre nelle ultime ore a Statale di Né 36.2 millimetri di pioggia in un’ora con un rovescio da 10 millimetri in 5 minuti e 19.4 in 15 minuti (43 dalla mezzanotte) mentre a Santo Stefano d’Aveto sono caduti 25 millimetri di pioggia in un’ora; nell’imperiese, dove non erano attesi fenomeni stazionari, 22.4 millimetri in un’ora a Borgomaro è stata la massima quantità oraria. Si tratta, lo ricordiamo, di una precipitazione moderata ( a Ventimiglia rovescio da 9.4 millimetri in 5 minuti).

Da segnalare anche i venti in indebolimento settentrionali quasi ovunque, tranne nello spezzino dove sono meridionali ( a Casoni di Suvero, nella notte, raffica a 101.9 km/h).

Questo il dettaglio del messaggio contenuto nel bollettino di vigilanza metereologica emesso emesso questa mattina:

Oggi, sabato 24 novembre: L’allontanamento del fronte atlantico favorisce un miglioramento su tutte le zone. Residue piogge e rovesci su C, al più moderati, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti forti settentrionali anche rafficati su B e parte orientale di A in attenuazione nel corso della giornata.

Domani, domenica 25 novembre: Nuovo peggioramento dal pomeriggio, a partire da Ponente, con piogge sparse e rovesci, in estensione al Levante entro la serata. Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti settentrionali su AB e rilievi di D, anche rafficati (50-60 km/h), in temporanea attenuazione nel corso del giorno e nuova intensificazione in serata.

Dopodomani, lunedì 26 novembre: Durante le prime ore della notte ancora piogge e rovesci, al più moderati, in esaurimento a partire da Ponente. Venti forti con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) settentrionali su AB, meridionali su C, in attenuazione ovunque nel corso del giorno.