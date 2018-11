Area Sanremo TIM 2018, sabato 10 novembre la proclamazione dei vincitori

Sanremo. La proclamazione dei 24 vincitori di Area Sanremo TIM 2018, avverrà alle 21 di sabato 10 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale con un Gran Galà al quale prenderà parte anche l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Le audizioni dei 225 che hanno superato le semifinali inizieranno giovedì 8, per proseguire senza sosta fino alla sera di venerdì 9. Il grande giorno sarà sabato 10 novembre, quando almeno 70 concorrenti entrati nell’ultima fase finale saranno di nuovo ascoltati dalla Commissione di valutazione che sceglierà i 24 vincitori di questa edizione. Toccherà poi alla Direzione artistica della RAI decretare chi entrerà nel cast di Sanremo Giovani.

Alle audizioni saranno presenti anche discografici e professionisti del settore, una chance in più per tutti. La giuria sarà presieduta da Antonio Vandoni, Direttore artistico e musicale di Radio Italia, e composta da Sergio Cerruti, Presidente dell’AFI, M° Enzo Campagnoli, Direttore d’orchestra, M° Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda della Guardia di Finanza, M° Gianni Testa, produttore e vocal coach, Monia Russo, cantante e Maurilio Giordana, DJ radiofonico, nel ruolo di supplente.

L’edizione 2018 sarà ricordata per l’anno del cambiamento, due sostanziali sono state le novità: l’offerta dei corsi di formazione, realizzati da CPM Musical Institute, e l’obbligo di presentazione di un brano inedito. Corsi intensi e laboratori continui hanno dato a tutti i partecipanti alla manifestazione uno stimolo professionale e creativo perché Area Sanremo TIM vuole essere una fucina di talenti e non un concorso musicale fine a se stesso. Per la premiazione dei vincitori e per chiudere in musica Area Sanremo TIM 2018 è stato organizzato un grande spettacolo al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, durante il quale saranno assegnati due premi targati TIM, dedicati rispettivamente alla migliore Cover ed al miglior Video Clip, ed il premio Area Sanremo Tour Video Clip, messo a disposizione da Anteros Produzioni organizzatrice del Tour: al vincitore la produzione di un singolo e per i primi 40 classificati borse di studio, master e stage con professionisti del settore.

Durante la serata, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Enzo Campagnoli, accompagnerà le soliste Lighea e Monia Russo nell’esecuzione di alcuni fra i brani che hanno reso il Festival di Sanremo una pietra miliare della musica mondiale. Area Sanremo TIM 2018 è sostenuta dal Comune di Sanremo, grazie all’operato del Sindaco Alberto Biancheri, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta da Maurizio Caridi, e realizzata grazie a TIM, leader nella comunicazione, che hanno offerto ai ragazzi di partecipare gratuitamente alle selezioni semifinali e alla finale. Media partner della manifestazione, come nelle scorse edizioni, è Radio Italia che, con collegamenti in diretta e differita durante lo svolgimento dei corsi ed interviste ai protagonisti, è la radio ufficiale di Area Sanremo.