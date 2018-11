Ancora una vittoria per gli Under 13 del Sea Basket Sanremo

Sanremo. Salgono a tre le vittorie consecutive, con una sola sconfitta in trasferta, per i ragazzi Under 13 ( nati 2006) del Sea Basket Sanremo.

“Siamo molto contenti dei risultati dei ragazzi, è un gruppo numeroso e con entusiasmo, si allenano costantemente e stanno raccogliendo i frutti di questa loro passione, per me è un privilegio allenarli” – dichiara coach Bonino.

SC Ventimiglia -Sea Basket Sanremo 45-50

Sea Basket Sanremo: Bousof Adam , Rossano Ludovico, Loggia Andrea, Mediati Jacopo, Gozzi Thomas, Delegati Andrea, Bertinelli Flavio, Fellegara Diego, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo, Franceschini Simone, Rodigari Luca, Rainisio Bryan.

Allenatore: Bonino Mauro