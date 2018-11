Anche l’onorevole leghista Di Muro insieme ai “Gillet Jaunes”, “Contro Macron che odia Salvini e i sovranismi”

Nizza. C’era anche l’onorevole leghista, il ventimigliese Flavio Di Muro, oggi verso le 15 sull’autostrada A8 dal casello per l’aeroporto “Cote D’azur” in mezzo ai “Gillet Jaunes”.

E’ il movimento di protesta che oggi, con i suoi blocchi stradali, ha paralizzato mezza Francia. I manifestanti dimostrano contro la decisione del primo ministro transalpino, Emmanuel Macron, di aumentare il prezzo del carburante. E più in generale contro una politica che, sia secondo la destra del Front National che l’estrema sinistra “Debout la France” che fa capo a Nicolas Dupont-Aignan, di tendenza sovranista, vanno contro il popolo francese.

“Qui stanno manifestando contro le misure del primo ministro Macron – dice Di Muro – quello che odia tanto Salvini e i sovranismi. Sono contento di trovarmi partecipe di questa manifestazione. Protestano contro l’aumento delle accise sul carburante, quando Salvini in Italia vuol fare il contrario. Questa è la situazione in Francia. Sarà curioso capire come questa riforma influenzerà noi cittadini di confine, dal momento che noi spesso andiamo in Francia perchè lì la benzina costa meno.”.