Anche in Costa Azzurra continua la protesta dei “gilet gialli”

Costa Azzurra. Sembrava fosse destinata a durare una sola giornata, quella del 17 novembre, e invece continua e pare destinata a ripartire. La protesta dei ‘gilet gialli’ in Francia contro il caro carburante non si è esaurita sabato scorso ma è continuata, seppur in forma decisamente ridotta, anche nelle giornate successive compresa quella odierna.

Non solo, sui social è scattato il tam-tam che cerca di far riprendere cortei e blocchi per un cosiddetto ‘atto secondo’ concentrato su Parigi per sabato prossimo. Il governo francese ha annunciato la tolleranza zero contro i manifestanti ed ha invitato esplicitamente prefetture e forze dell’ordine ad impedire ulteriori azioni di disturbo al regolare traffico, anche contro quei manifestanti che hanno preso di mira i depositi petroliferi causando ritardi nelle operazioni di carico e scarico dei carburanti.

Ci sono poi inquietanti connotazioni anche in ambito sicurezza nazionale come annunciato nei confronti di quattro presunti terroristi che secondo l’inchiesta in corso avrebbero pensato di agire approfittando dell’impegno delle forze dell’ordine verso i gilet gialli. I sondaggi realizzati però non lasciano spazio ad interpretazioni: i tre quarti della popolazione francese approva l’operato di chi protesta, in particolare contro il prezzo di benzina e gasolio ma anche per altre rivendicazioni che hanno tutte l’obiettivo comune del drastico calo del potere d’acquisto a causa della politica del presidente Macron.

Il pericolo è che la situazione diventi sempre più tesa e che un bilancio già pesante dopo quello del 17 novembre (una vittima e oltre 500 feriti 17 dei quali in modo grave) possa rischiare di appesantirsi ulteriormente se da una parte e dall’altra al posto del dialogo si dovesse passare al pugno duro e allo scontro fisico.

Nel primo pomeriggio una quindicina di manifestanti era presente nei dintorni di Grasse, una presenza definita simbolica e senza tentativi di creare problemi al traffico, mentre a Nizza i ‘gilets jaunes’ si sono mischiati ad un’altra protesta, quella di un centinaio di infermieri ed infermiere che davanti alla Prefettura dimostravano il loro dissenso nei confronti del ‘piano sanitario 2022′ che li penalizzerebbe sia dal punto professionale che da quello economico.