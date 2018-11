Alla firma accordo Comune – Ferrovie su viabilità e verde

Imperia. Domani mattina in Municipio va alla firma tra il sindaco Claudio Scajola e i vertici di Rfi l’accordo attuativo per la consegna al Comune della viabilità realizzata dalle Ferrovie e per il completamento delle opere comprese nel piano d’area legate alla nuova stazione ferroviaria.

Tra queste, parte dell’area parcheggio, verde e rotatoria.

Al Comune andranno circa 1 milione di euro.