Al via in Liguria la campagna per la vaccinazione influenzale

Preceduta da qualche giorno di comunicazioni in merito, scatta ufficialmente oggi in tutta la Liguria la campagna per la vaccinazione contro l’influenza.

Sarà possibile vaccinarsi da questo 5 novembre sino al 31 dicembre, e la raccomandazione che rivolge la Regione Liguria attraverso il suo assessore alla sanità, la vice-presidente Sonia Viale, ai medici di base è quella di cercare di convincere i pazienti oltre i 65 anni di età o le fasce considerate a rischio a sottoporsi alla profilassi e contestualmente a rendersi sempre reperibili telefonicamente in caso di necessità.

“L’alleanza con la medicina territoriale è un tassello fondamentale per traguardare il nostro obiettivo – ricorda Sonia Viale – di incrementare le percentuali di copertura del vaccino, unico rimedio efficace contro il virus influenzale che ogni anno colpisce migliaia di persone, con conseguenze talvolta molto gravi”. In effetti, l’anno scorso solo il 50.1% degli over 65 residenti in Liguria si è vaccinato, un dato leggermente inferiore alla media nazionale che è stata in questo caso del 52,7%.

Non va assolutamente dimenticato che la nostra regione è abitata da una popolazione particolarmente avanti con l’età e purtroppo è stato rilevato un difetto di comunicazione proprio nei confronti delle persone più a rischio, se è vero che il 90% degli over 65 che l’anno scorso non si sono vaccinati non ha ricevuto nessun consiglio proprio sull’utilità della vaccinazione. Fondamentale sarà dunque, per la campagna 2018, la collaborazione con i medici di medicina generale, mentre le Asl hanno già predisposto aperture e fasce orarie per la vaccinazione.

Nella Asl 1 imperiese questo l’elenco: a Imperia presso il Palasalute dalle 8 alle 12 di ogni mercoledì, e dalle 16 alle 18 di giovedì. A Diano Marina nell’ambulatorio di via XX Settembre dalle 13,30 alle 15,30 dei mercoledì di novembre, e dalle 9 alle 12 dei mercoledì di dicembre. A Sanremo in via Fiume dalle 13 alle 15 di lunedì e mercoledì. Ad Arma di Taggia in via N.Pesce dalle 13 alle 15,30 di giovedì. A Ventimiglia in via Basso il venerdì dalle 8 alle 13. A Pontedassio in via Garibaldi il martedì dalle 9 alle 12 nei giorni 6 e 20 novembre e 4 e 18 dicembre. Infine a Pieve di Teco in via Vittorio Veneto il venerdì dalle 9 alle 12 del 9 e 23 novembre e 14 dicembre.