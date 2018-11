Al Tennis Club Solaro di Sanremo la fase provinciale del torneo FIT/TPRA

Sanremo. Gli Internazionali BNL d’Italia 2019 sono già iniziati. Domenica 18 novembre sui campi in terra rossa del Resort Solaro Sporting la ASD Tennis Club Solaro con l’ausilio di Francesco Giordano, responsabile regionale TPRA, ha organizzato le “Pre-quali IBI 2019 Amatoriali FIT/TPRA”.

Il torneo rappresenta la tappa della provincia di Imperia degli Internazionali BNL d’Italia rivolta a tutti gli appassionati di tennis, senza limiti di età, in classifica FIT entro 4.4. Due distinti tabelloni per gli incontri di singolare maschile e singolare femminile con punteggio “NEXT GEN ridotto”, 2 set ai 4 games con tiebreak sul 3 pari e vantaggio AWT (Killer Point al II vantaggio) e tiebreak a 7 punti al posto del terzo set.

In palio per i vincitori di ogni tabellone un “biglietto ground” per gli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 6 al 19 maggio e la partecipazione alla fase finale regionale IBI 2019 Amatoriali FIT/TPRA di IV categoria che vedrà i vincitori delle quattro province liguri disputarsi l’accesso alle finali nazionali sui campi del Foro Italico in contemporanea appunto con gli Internazionali di Roma.

Numerosi gli atleti partecipanti che hanno colto in pieno lo spirito del TPRA (Amateurs Ranking

Tennis Players) una delle organizzazioni dello sport in più rapida crescita al mondo. Nata dall’idea di Max Fogazzi che nel 2007 fonda la prima struttura di categorie amatoriali basate su algoritmi matematici gestiti automaticamente da sistemi online.

Nel 2015 il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ne capisce il potenziale e lo inserisce negli asset del Mondo FIT creando il primo Ranking Federale dedicato al tennis amatoriale e fornendo di fatto il modo più innovativo e coinvolgente per conoscere persone e giocare a tennis, producendo stimoli ed aggregazioni maggiori rispetto alle tecniche empiriche usate precedentemente nelle varie community tennistiche esistenti.

Nel giro di pochi anni il circuito ha quintuplicato i propri iscritti arrivando nel 2016 a oltre 25000 iscritti ed un numero di tornei annui pari a 3500 con 42500 iscrizioni. ( www.tpratennis.it ) Una bella giornata di sport e amicizia con alle ore 9.30 l’inizio delle “ostilità” e nel tardo pomeriggio finali tabelloni, premiazioni e festa nel resort Solaro Sporting.

LOCANDINA SOLARO MASCHILE

