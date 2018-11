Sanremo. Ci sarà il “gigante buono” delle montagne del Maine, il superbo norvegese e anche il misterioso Bengala. Tanti gatti delle razze più rare ma anche quelle più amate e conosciute. È l “Esposizione mondiale felina – World expo felina Fiaf Wcf”, in programma sabato 17 e domenica 18 novembre al Palafiori di corso Garibaldi.

Due giorni imperdibili per tutti i gattofili con mici provenienti da ogni parte del mondo che saranno giudicati dalla tedesca Anneliese Hackmann, presidente della World cat federation (Wcf), insieme a un pool di esperti che arriveranno dal resto d’Italia e da Spagna, Romania, Francia e Polonia.

In gara ci saranno più di 300 gatti, in maggioranza già pluripremiati e Campioni d’Europa, che andranno alla ricerca di nuovi punti per laurearsi Campioni del mondo. L’esposizione incoronerà il “Best of best”, il più bel gatto, che sarà decretato sia per il sabato che per la domenica. Previsti anche altri riconoscimenti per entrambe le giornate, mentre solo quella di domenica si arricchirà di una seconda competizione, il Ring Master Wcf, a cui potranno partecipare solo gatti nel cui “pedigree” possono vantare la vittoria in almeno un concorso, nazionale e non.

Una gara di bellezza fra campioni dunque, in cui saranno anche accolte le società locali di protezione felina per aiutarle a trovare una famiglia per i loro sfortunati ospiti.

L’esposizione, che gode del patrocinio del Comune di Sanremo, si svolgerà sotto l’egida della Wcf, con l’organizzazione della Federazione italiana associazioni feline (Fiaf) e dell’associazione sanremese Felix Felis. L’ingresso al pubblico è previsto dalla 10.30 alle 18.30. Il prezzo del biglietto di entrata è 6 euro e gratuito per i bambini fino a otto anni.