Al Judo Club Ventimiglia autodifesa e judo gratis

Ventimiglia. Dopo la conferenza svoltasi ieri pomeriggio, continuano le iniziative sul territorio intemelio collegate al progetto “Cinture rosse contro la violenza sulle donne”.

Stasera, presso lo Judo Club Ventimiglia Asd (società promotrice), alle 18:15 sarà la volta dell’autodifesa al femminile. “Infatti, per tutte le donne (dai 15 anni in avanti), regaleremo una lezione di difesa personale della durata di 50. Mentre per le più giovani, è disponibile il corso di judo alle 17. Ricordiamo che il Progetto “Cinture rosse contro la violenza sulle donne”, è svolto in partnership istituzionale con il Comune di Ventimiglia, il Distretto Sociosanitario n.1, il Centro Provinciale Antiviolenza, Uisp (Comitato Territoriale di Imperia) e Fijlkam.

Per informazioni:

Judo Club Ventimiglia ASD

Via Vittorio Veneto, 36

Tel. 3923464950 (n. associazione sportiva)

E-mail: judoclubventimiglia@hotmail.it