Al Forte di Santa Tecla la conferenza “Marinai Sanremesi immolati nella Prima Guerra Mondiale”

Sanremo. Lunedì 12 novembre alle 17:30 al forte di Santa Tecla è in programma la conferenza “Marinai Sanremesi immolati nella Prima Guerra Mondiale” con relatore Franco Ranciaffi, delegato di Sanremo del Gruppo ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia).

La conferenza mette in luce in forma inedita la descrizione della quindicina di Marinai di Sanremo (nativi e/o residenti), per alcuni anche episodi eroici, che si sono sacrificati per la Patria.

Tra i racconti, in evidenza quello dell’unico dei Nostri cui è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare (alla memoria), il Marinaio Cannoniere Artificiere Scelto Giuseppe Orlandi. Non mancheranno alcune curiosità.

Il calendario delle conferenze e la locandina con gli orari della mostra “100 dalla Vittoria” (fine della Guerra Mondiale 1915-1918), con ingresso libero, come sede sempre il forte di Santa Tecla: elenco conferenze ed associazioni 2018.