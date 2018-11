Al Comunale di Sanremo arriva il Milano City, Lupo: “Un’altra sfida dura contro una squadra che ha grandi giocatori”

Sanremo. Archiviata la pratica Borgaro Nobis, la Sanremese si sta preparando per la sfida di domani

(fischio d’inizio alle 15) contro il Milano City.

La formazione lombarda, che in rosa vanta anche il veterano Neto Pereira (5 stagioni in B con il Varese e poi due in Lega Pro con il Padova), è reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro la Pro Dronero (3-1) e si trova al penultimo posto in classifica con 5 punti all’attivo.

“Stiamo bene, ma domani sarà di nuovo una sfida dura – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – giocheremo contro una squadra che ha un parco giocatori devastante, costruita per stare nelle prime posizioni e non si capisce come mai siano in fondo alla classifica. Come sempre andremo alla ricerca della prestazione cercando di fare una grande partita”.

Per il match di domani contro il Milano City mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.