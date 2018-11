Acqua non potabile in tre punti di Molini di Triora

Molini di Triora. Continuano i problemi idrici nella Valle Argentina. Dopo che a Taggia l’acqua non è stata potabile in mezzo territorio comunale per quasi una settimana adesso tocca a Molini di Triora.

Dopo specifiche analisi dell’ASL 1, l’acqua che sgorga dagli acquedotti di Corte, Ferriera e Molini – Bivio di Andagna potrà essere consumata solo previa bollitura.